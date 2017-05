IGLESIAS REMITE AL PSOE UNA CARTA PARA QUE "REFLEXIONE" Y APOYE LA MOCIÓN DE CENSURA

Etiquetas

- Reconoce que “lo fundamental es demostrar que hay alguien que tiene una alternativa de país y de gobierno al Partido Popular”. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó este lunes que va a enviar una carta al PSOE para que reflexione sobre su posición y les apoye en la moción de censura que “pronto” va a registrar Podemos en el Congreso contra el Gobierno de Mariano Rajoy.Iglesias, en declaraciones a los periodistas con motivo del Primero de Mayo, avanzó que “pronto” anunciarán las fechas del registro de esta iniciación, porque se trata de una “cuestión de urgencia y tiene que ser pronto”. Por ello, “hoy mismo” va a enviar una carta al PSOE, dentro de la ronda de contactos y reuniones que quiere mantener para elaborar esta moción de censura que “tiene que ser construida con la sociedad”.De hecho, el líder de Podemos pidió a los socialistas que cambien de actitud, que dejen de pensar en sus primarias y piensen en España. “Se equivocaron al facilitar que Rajoy fuera presidente, se equivocaron al sostenerlo con el Pacto de Estabilidad, se han vuelto a equivocar al juntar sus votos con Cs y PP para evitar que Rajoy comparezca en Pleno (del Congreso) para dar explicaciones sobre la ‘operación Lezo’”. “Les pediría que reflexionasen”, agregó.Iglesias también aludió a la respuesta que verbalizó, de manera irónica, el presidente Rajoy sobre la moción de censura: "he estado muy atento a la decisión del señor Iglesias. Ahora va a hacer una consulta entre los afiliados para ver si la ponen o no (la moción de censura). Yo he decidido que no voy a hacer ninguna moción contra el señor Iglesias. No me conviene y no consultaré a nadie de mi partido", expresó el presidente.RIE DE LOS ESPAÑOLESTras estas palabras, el líder de Podemos afeó al jefe del Ejecutivo que “se está riendo de los españoles y no está a la altura de nuestro país”. Para Iglesias, “una moción de censura es un mecanismo constitucional excepcional, es algo muy serio, y nuestro país está viviendo una situación excepcional en la que el partido más corrupto de Europa está parasitando las instituciones y el Gobierno, y es una obligación democrático, civil y ética, presentar esa moción.”En este sentido, Iglesias cargó contra Rajoy y se preguntó de manera retórica “de qué se ríe e ironiza” Rajoy cuando va a tener que ir a declarar a la Audiencia Nacional por la financiación de su partido, cuando el fiscal anticorrupción está “trabajando para evitar que se investigue la corrupción”, o cuando el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González está en prisión, entro otros asuntos.El líder de Podemos señaló que van a continuar con la ronda de contactos para presentar su iniciativa porque “las mociones de censura no se ganan solamente en el Parlamento, se ganan en la sociedad y creo que hay una mayoría amplísima de españoles que quiere ver al PP fuera de las instituciones”. ALTERNATIVAPor último, Iglesias reconoció que, “en este caso, lo fundamental es demostrar que hay alguien que tiene una alternativa de país y de gobierno al Partido Popular”, mientras que otros “están demostrando temer al PP”.“Haremos cosas mal a veces, pero estamos demostrando que no tenemos miedo al Partido Popular, y que estamos en condiciones de construir una alternativa de Gobierno y de país. Creo que sería mucho más sensato que las fuerzas políticas que por la mañana hablan de corrupción, y por las noches sostienen al PP, escuchasen mas a la sociedad, a España.”CON TRABAJADORESIglesias comenzó la jornada del Primero de Mayo acudiendo a la protesta de los trabajadores de servicios a bordo y en tierra de Ferrovial en Renfe. Allí afirmó que hoy es el “día de los trabajadores y de la dignidad democrática” por lo que “toca decir que es inaceptable que Ferrovial esté maltratando a sus trabajadores”.“Es un honor estar aquí con sus trabajadores porque con la defensa sus derechos están defendiendo los derechos de todos y están dando una lección democrática que para nosotros representa un imperativo ético”.