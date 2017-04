Iglesias ofrece a PSOE y C's una moción de censura en Madrid

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha ofrecido este miércoles a PSOE y Ciudadanos la posibilidad de una moción de censura para desbancar al PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid, después de la operación contra la presunta corrupción en el Canal de Isabel II.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en el Congreso, en la que ha puntualizado que ya ha hablado de este asunto con el secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, quien se está encargando de poner en marcha los contactos con las otras dos fuerzas de la oposición de la Asamblea.

"He hablado con Ramón Espinar y me ha transmitido nuestra disponibilidad para estudiar una moción de censura en la Comunidad de Madrid", ha explicado el líder de la formación morada, quien no ha querido ir más allá sobre las posibilidades que tendría esta iniciativa de prosperar, y se ha limitado a pedir el apoyo de PSOE y Ciudadanos.

Así, al ser preguntado por la intención de Ciudadanos de mantener su pacto de Gobierno con el PP en la Comunidad de Madrid, ha asegurado que el partido de Albert Rivera tiene ahora una oportunidad para demostrar que Podemos no tiene razón cuando dice que son "el bastón del partido más corrupto de Europa".

"Ciudadanos junto con el PSOE permitieron el Gobierno del PP y ahora sostienen el de Cifuentes. Creo que no es sostenible decir que se viene a regenerar la política y ser básicamente la filial naranja del equipo azul", ha avisado.

A pesar de las reticencias mostradas ya por Ciudadanos, Iglesias ha insistido en que es posible formar una mayoría alternativa en la Comunidad de Madrid, y por ello no se van a limitar a pedir la dimisión de Cifuentes sino que van a estudiar la moción de censura, para la que necesitan no sólo al PSOE sino también a al menos un diputado de Ciudadanos. "Podría haber una mayoría alternativa y sería sensato que Ciudadanos no lo obstruyera", ha defendido Iglesias.

"Se confirma la trama"

El líder de Podemos ha aprovechado además para reafirmar que la detención del expresidente madrileño Ignacio González confirma "la trama corrupta" que el partido morado lleva denunciando desde hace dos meses y, esta última semana, a través de un autobús,bautizado como el 'tramabús', que han sacado a circular por las calles de Madrid decorado con las caras de empresarios y políticos, como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la líder del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre.

"Esto es una prueba más de que esta trama que vincula al PP ha utilizado las instituciones y las empresas públicas para enriquecerse", ha señalado, tras recordar que la propia Cifuentes fue vocal del Canal de Isabel II.