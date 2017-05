MADRID. AGUADO: “CIUDADANOS NO SE VA A SENTAR A HABLAR DE MOCIONES DE CENSURA”

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, aseguró hoy que “Ciudadanos no se va a sentar a hablar de mociones de censura”.Aguado, que respondía de esta manera a las propuestas de la secretaria general de los socialistas madrileños, Sara Hernández, y de Podemos de iniciar una ronda de contactos para presentar una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo que está dispuesto a “sentarse a hablar de leyes, reformas y buscar acuerdos”.Sin embargo, explicó que no está de acuerdo con esta moción de censura porque el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos “no se ha roto”, aunque “respeta la voluntad de Podemos de presentarla”.Agregó que “lo que hay que hacer es seguir limpiando Madrid de corrupción” y “en 2019 ya llegará el turno de las urnas”. “No está en nuestra agenda reunirnos para eso”, reiteró Aguado.La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, calificó de “sorprendente” que Ciudadanos “dé una respuesta tan contundente y negativa cuando no hemos comenzado las conversaciones”.“No tiene sentido que se cierren en banda sin haber iniciado ninguna conversación”, reiteró la portavoz de Podemos, quien explicó que “primero haremos en Podemos una consulta ciudadana y cuando tengamos una respuesta, que esperamos que sea un sí rotundo y haya una participación masiva, hablaremos con PSOE y Ciudadanos, que quizá ha venido a la política para sostener a un partido decadente que se derrumba”.