MADRID. CS ASEGURA QUE PODEMOS LES HACE PERDER “UN DÍA PRECIOSO” CON LA MOCIÓN CONTRA CIFUENTES

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, lamentó este jueves que Podemos les haga perder hoy “un día precioso” con una moción de censura contra Cristina Cifuentes “que nace muerta” porque no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante.En declaraciones a los medios de comunicación, Aguado criticó que esta moción de censura la presente además un partido “que no tiene programa político”. Dijo que quieren “ganarle al PP en las urnas”, en las próximas elecciones autonómicas y municipales, pero añadió que no desean “un Gobierno encabezado por Podemos” en Madrid.