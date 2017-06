MADRID. CIFUENTES CREE QUE RUIZ-HUERTA VA A ACTUAR HOY COMO LA "TELONERA" DE IGLESIAS

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró este jueves que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, va a “utilizar” en el debate de la moción de censura en la Asamblea regional que hoy tendrá lugar a la diputada regional de su partido Lorena Ruiz-Huerta, que se presenta como alternativa a Cifuentes para presidir la región, como su “telonera”, ante la moción contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se debatirá en el Congreso el próximo martes, en la que el propio Iglesias se presenta como candidato alternativo.Cifuentes realizó estas declaraciones a su entrada a la Asamblea de Madrid, antes de iniciarse el debate de la moción de censura impulsada por Podemos. La presidenta de la Comunidad de Madrid manifestó que la formación morada quiere “suplir” con esta moción su falta de proyecto político, después de que “no hayan hecho ni una sola propuesta para Madrid”. Para la presidenta regional, la formación morada insiste en impulsar una especie de “política-espectáculo” porque cree que les facilita “espacio mediático”, pero recordó que la moción está destinada al “fracaso” porque no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para salir adelante. Por ese motivo, se mostró convencida de que la moción no sólo no debilitará a su gobierno, sino que puede generar el efecto contrario que persigue Podemos y volverse en su contra.