MADRID, CIUDADANOS, SOBRE LA MOCIÓN DE CENSURA: “ES ABSURDO PERDER UN DÍA DE TRABAJO”

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, dijo hoy, refiriéndose a la moción de censura de Podemos contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que “no esperamos mucho” de ella y “creemos que es absurdo perder un día de trabajo”. Explicó que “las propuestas que ha presentado Podemos, pasan por subir impuestos a los madrileños y, desde Ciudadanos, llevamos dos años diciéndoles que eso no va a ocurrir”.“Si ni el partido más afín de Podemos, como es el PSOE bajo la nueva dirección de Pedro Sánchez, apoya esta moción de censura, no sé para qué la hacen”, sostuvo.A su juicio, “ya que Podemos no consigue titulares gracias a su trabajo, lo intentan con una moción de censura a sabiendas de que la van a perder”.Asimismo, añadió que los madrileños “nos pagan para que mejoremos su vida con leyes y propuestas como es la Ley de Cs para la gratuidad de los libros de texto en la Comunidad de Madrid, y no por pelearnos entre nosotros sin sacar nada en positivo”.