MADRID. LORENA RUIZ-HUERTA, TRAS PRESENTAR LA MOCIÓN DE CENSURA: “LAMENTABLEMENTE NADIE HA LLAMADO A NUESTRA PUERTA”

Etiquetas

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo hoy, respecto a la moción de censura contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, presentada ayer por la formación morada, que todavía “lamentablemente nadie ha llamado a nuestra puerta”, refiriéndose a los grupos parlamentarios.Tras señalar que la sesión donde se debatirá la citada moción se celebrará en junio, dijo que Ciudadanos no se ha querido reunir con ellos para hablar de este asunto y que el portavoz adjunto del Grupo Socialista, José Manuel Franco, adelantó ayer que “no tienen intención de apoyarla”.No obstante, afirmó que hay una “ventana abierta a la esperanza porque también dijo que están debatiendo el sentido del voto”. Asimismo, indicó que confía en que Cifuentes debata con ella esta moción y añadió que “está claro que PSOE y Ciudadanos no la van a impulsar”.El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, dejó bien claro que el Grupo Parlamentario de Podemos no se ha puesto en contacto con el Grupo Socialista en ningún momento para hablar sobre esta moción de censura.Señaló que con Podemos se coincide en el diagnóstico de la situación, dijo que una moción debe servir para cambiar a los gobernantes y se preguntó si la iniciativa de Podemos va en ese sentido.Además, señaló que está “dispuesto a escuchar” lo que le proponga Podemos, aunque advirtió que “si las cosas no se hacen bien, se puede consolidar más al Gobierno que se pretende cambiar”.El portavoz del PP, Enrique Ossorio, añadió que la moción de censura se podría celebrar el 15 o el 22 de junio y aseguró que Cifuentes no intervendrá porque lo hará él como portavoz parlamentario de su grupo.