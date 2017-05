EL PSOE MANTENDRÁ LA MISMA ESTRATEGIA EN LA MOCIÓN CONTRA RAJOY QUE CONTRA CIFUENTES

Etiquetas

- No apoyará la moción en Madrid. El secretario general electo, Pedro Sánchez, mantuvo esta mañana una reunión para analizar la situación política tras el registro de una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por parte de Podemos.En la reunión con la líder del partido en Madrid, Sara Hernández; el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo; el portavoz regional adjunto, José Manuel Franco, y el presidente del PSOE-M, Manuel Robles, se acordó que mantendrían la misma estrategia a nivel autonómico que la ya expresada a nivel nacional y, por lo tanto, el PSOE no va a apoyar esa moción de censura.Según un comunicado del PSOE, las actuaciones que se han conocido en el Gobierno de la Comunidad de Madrid son absolutamente censurables, pero ha querido reseñar que no se dan las circunstancias que permitirían un cambio en la presidencia de la comunidad, al tiempo que han recordado que las mociones de censura deben ser consensuadas y constructivas.