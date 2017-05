MOCIÓN. EL PNV SE ABSTENDRÁ Y EL PDECAT PIDE REFLEXIONES SOBRE SU RETIRADA

Etiquetas

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, avanzó este lunes que el voto de su grupo parlamentario en la moción de censura de Unidos Podemos contra Mariano Rajoy será una “abstención”.A la entrada de la Junta de Portavoces, Esteban explicó que, por los términos en los que se presenta, se trata de una moción “a mayor gloria de quien la presenta”.“No tiene ningún sentido, no hay ninguna base, no se han creado mayorías suficientes, no hay un programa de gobierno negociado con el resto de partidos, se anunció antes de avisar al resto de partidos de que se iba a presentar”, por lo que “no tiene fuste”, añadió.Por su parte, el portavoz del PDECat, Carles Campuzano, afirmó que todavía no han decidido su voto, pero recomendó a Pablo Iglesias que se replantee la moción como le recomienda su socia y dirigente de Compromís Mónica Oltra.Campuzano, tras indicar que mantendrán esta semana una reunión con Unidos Podemos, apuntó que “el referéndum es condición necesaria pero no suficiente” y que en España las mociones son constructivas, por lo que “no se trata sólo de censurar a Rajoy, sino de aceptar que Iglesias encabece el Gobierno”, y están “muy lejos” de compartir su programa económico y social. En este sentido, dijo que “sería bueno” que Iglesias escuchase a Oltra y aplazase este debate si “de verdad quiere construir una alternativa de gobierno”, lo que le trasladará en la reunión de esta semana.