MOCIÓN. BALDOVÍ PIDE APROVECHAR EL VERANO PARA MADURAR OTRA MOCIÓN QUE PUEDA SALIR ADELANTE

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, pidió este martes aprovechar el verano para "madurar" una moción de censura que pueda contar con los apoyos necesarios para salir adelante.Baldoví comenzó su intervención afeando al candidato a la Presidencia del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, sus declaraciones "poco acertadas o injustas" cuando incluyó a Compromís entre las "élites conservadoras" que, sin embargo, apoyarán "sin ninguna duda" esta moción de censura o "cualquier otra" que sirva para apartar al PP.Compromís, aseguró, se siente "orgulloso" de los gobiernos del cambio que junto a Podemos están demostrando en la Comunidad Valenciana que gobiernan "mucho mejor que ellos".Considera que la moción de censura está "justificada por muchos motivos, a cual de ellos más grave" y no solo por la corrupción, sino también por la "utilización" del Estado con fines partidistas o por la "obscena intromisión del Gobierno en el Poder Judicial". Se dirigió después al PSOE para rebatir los argumentos por los que se van a abstener. Si comparten los motivos, si creen que Rajoy es "censurable", una vez que tengan nueva dirección "utilicen, utilicemos el verano para madurar" una alternativa, "tejer complicidades, sumar voluntades y consensuar un programa y un candidato" con los que armar una moción "que pueda ganar". Compromís considera que septiembre brinda una segunda oportunidad, "como cuando estudiábamos", y el PSOE debe demostrar que ha escuchado a su militancia. "No dejen que todo esto sea un mal rato" para el PP y que Rajoy siga presidiendo el Consejo de Ministros y controlando el BOE. A los dirigentes de Ciudadanos, que han criticado el "circo" de la moción de censura, les recordó su "número de contorsión" para apoyar la investidura de Rajoy y les preguntó si están con el mantenimiento de un partido comido por la "metástasis" de la corrupción o quieren contribuir a la regeneración. Apeló a las matemáticas para subrayar que los síes y las abstenciones suman más que los noes, y también a la dignidad para insistir en que "no deberíamos dejar gobernar a un partido infestado por la corrupción" y que "violenta y conculca" el Estado de Derecho. La alternativa, concluyó, es un "gobierno a la valenciana o a la portuguesa".