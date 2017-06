(AVANCE) MOCIÓN. IGLESIAS ESCENIFICARÁ “CÓMO SE HACE OPOSICIÓN” AL PP PARA QUE LA SIGUIENTE MOCIÓN LA PRESENTE EL PSOE

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo este martes que en el debate de la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, escenificará “como hacer oposición” al Partido Popular para "allanar" el camino y la siguiente la presente el PSOE, que desde Unidos Podemos apoyarían. El líder del partido morado se expresó de esta manera en declaraciones a RNE, recogidas por Servimedia, en el día en el que la Mesa del Congreso ordenará el debate de la moción de censura, que empezará a debatirse el próximo martes, 13 de junio. Iglesias explicó que el debate lo abrirá la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, en una intervención que será “crucial” para enumerar todos los casos de corrupción frente a un Mariano Rajoy que va a intentar “esconderse cobardemente” con la réplica de sus ministros. “Es una falta de respeto hacia sus votantes”, consideró, para a renglón seguido insistir en que el jefe del Ejecutivo ya no puede “negar” que la situación en España es “enormemente grave” e “incómoda” para él, y agregó que el hecho de que no vaya “a dar la cara” en la tercera moción de censura de la democracia demuestra “el estilo de un Rajoy que España no se merece”.