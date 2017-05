MOCIÓN. IGLESIAS PERMANECE MEDIA HORA EN EL DESPACHO DE ANA PASTOR

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, permaneció este miércoles media hora en el despacho de la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, para hablar de cómo se tienen que repartir los tiempos los parlamentarios de Unidos Podemos en la moción de censura del 13 de junio. “Hemos estado hablando del debate. Me ha transmitido que la moción de censura es un mecanismo muy importante”, dijo en los pasillos del Congreso Iglesias, quien subrayó la “relación normal” e “institucional” que tiene el presidente de un grupo parlamentario con la presidenta de la Cámara.En un debate que abrirá la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, también intervendrán para “exigir responsabilidades al Gobierno” los representantes de IU y de las confluencias, Alberto Garzón, Xavier Domènech y Antón Gómez Reino. “Somos un grupo plural que tenemos diferentes portavoces” y “creo que es bueno que esa pluralidad se exprese en diferentes voces”, indicó Iglesias. Explicó que la presidenta no le aclaró si el debate de la moción durará uno o dos días, y aseguró que desde Unidos Podemos no van a ser "exhaustivos" en sus intervenciones y que dependerá de las del resto de diputados de la Cámara. "Esto dependerá de las réplicas de los grupos. No está en nuestra mano", afirmó.