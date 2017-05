MOCIÓN. MÉNDEZ DE VIGO AFIRMA QUE EL REAL MADRID MOVILIZA A MÁS GENTE QUE PABLO IGLESIAS

Etiquetas

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, comentó este lunes en el marco del Fórum de la Nueva Comunicación que el Real Madrid movilizó a más gente para celebrar su victoria en la Liga en la plaza de Cibeles que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para apoyar su moción de censura en la Puerta del Sol.Así se pronunció Méndez de Vigo, en declaraciones a los periodistas, antes de participar en el acto organizado por Nueva Economía Fórum en el que presentó a la eurodiputada y presidenta del European Internet Forum, Pilar del Castillo.Méndez de Vigo se apoyó en las propias palabras de Iglesias para mostrar su convencimiento de que la moción de censura planteada por la formación morada no va a salir adelante. “Podemos pierde fuelle”, comentó.Para confirmar su aserto, comparó la capacidad de movilización de Iglesias el pasado sábado en la madrileña Puerta del Sol para apoyar su moción de censura con la del Real Madrid ayer en la fuente de Cibeles para celebrar su victoria en la Liga.“Hubo mucha más gente vitoreando al Real Madrid que al señor Iglesias Turrión”, ironizó.También recordó que Podemos perdió “un millón de votos” en las elecciones del pasado mes de junio respecto del resultado cosechado en diciembre de 2015. Esto demuestra, a su juicio, que “al señor Iglesias Turrión cuanto más se le conoce, menos gusta”.Concluyó afirmando que el Gobierno no está preocupado por la moción de censura, ya que su trabajo no consiste en contentar “a los militantes de uno u otro partido” sino en “traducir el crecimiento económico en mejoras sociales”.