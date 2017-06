MOCIÓN. PASTOR DICE QUE NO ES POSIBLE CONCRETAR LA DURACIÓN DEL DEBATE

Etiquetas

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, indicó hoy que no es posible concretar cuánto durará el debate de la moción de censura impulsado por Unidos Podemos contra Mariano Rajoy, alegando que el tiempo del mismo dependerá en última instancia de la duración de las intervenciones del candidato, Pablo Iglesias, y de los miembros del Gobierno, que pueden hacer uso de la palabra sin límite de tiempo.Sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno pueda intervenir en el debate para dar réplica a Iglesias y que ambos se enzarcen en un continuo ‘cara a cara’, dijo que ella solo se limitará a aplicar el Reglamento del Congreso.En cuanto a la duración del propio debate, se remitió a los tiempos que utilizarán los miembros del Gobierno y en el propio candidato, que no tienen limitaciones en este sentido. “Tienen que preguntarle a los oradores cuánto van a hablar porque yo no voy a hablar, puesto que solo dirijo el debate”, reiteró.Por su parte, el secretario tercero de la Mesa y parlamentario de Unidos Podemos, Marcelo Expósito, se aventuró a decir que su partido espera “ganar” la moción de censura, en un debate que prevé “tenso”, como es “habitual”.