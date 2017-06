MOCIÓN. QUEVEDO PIDE "REVISAR" EL CANDIDATO EN OTRA POSIBLE MOCIÓN MÁS ADELANTE

Etiquetas

El portavoz de Nueva Canarias en el Congreso de los Diputados, Pedro Quevedo, pidió este martes "revisar" el candidato a la Presidencia del Gobierno en caso de que más adelante sea posible presentar otra moción de censura que cuente con los apoyos necesarios para salir adelante. Lo dijo durante su intervención en el debate de la moción de censura promovida por Unidos Podemos con Pablo Iglesias como candidato a la Presidencia del Gobierno. Quevedo comenzó recordando la "pérdida de oportunidad tremenda" que supuso la falta de acuerdo tras las elecciones generales de diciembre de 2015 porque, aunque todos los argumentos son aceptables, la consecuencia fue la continuidad del PP. Por ello, subrayó la "melancolía" que genera la moción de censura, y destacó además que esas iniciativas hay que "construirlas" con otras fuerzas políticas y eso no ha ocurrido en esta ocasión. Aunque no tiene nada en contra de Iglesias como candidato, dijo que "a lo mejor debería haber sido otra persona que hoy no se encuentra en la Cámara". Sin mencionar en ningún momento ningún nombre, al final de su intervención pidió "revisar" esa candidatura en caso de que el cambio político pueda ser posible "a lo largo de la legislatura". Dejó claro que en Nueva Canarias están "absolutamente comprometidos con el cambio político en España" siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Las Palmas, donde un debate "transparente, democrático, participado" permitió un cambio "histórico" en ese consistorio.