MOCIÓN. RIVERA CREE QUE NO ES "EXIGIBLE" A RAJOY QUE PARTICIPE EN EL DEBATE

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que "no es exigible" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que intervenga en el debate de la moción de censura contra él presentada por Unidos Podemos y que se debatirá el próximo 13 de junio. Lo dijo tras visitar la exposición de Picasso en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, preguntado por la aparente intención de Rajoy de no participar en ese debate. La ordenación del debate prevista en el Reglamento del Congreso de los Diputados y en la Constitución preve la intervención de un firmante de la moción para explicar los motivos por los que se presenta y después del candidato a la Presidencia del Gobierno para explicar su programa político. No está prevista la intervención del presidente del Gobierno, aunque los miembros del Ejecutivo pueden participar en los debates cuando lo consideran necesario más allá de los turnos de fijación de posición de los grupos parlamentarios. Rivera considera que la actitud más "chocante" es la de Pablo Iglesias, que pretende ser presidente del Gobierno sin los apoyos necesarios y siendo el político "peor valorado" en las encuestas. Subrayó además que los expresidentes del Gobierno Adolfo Suárez y Felipe González "tampoco entraron al trapo" y no respondieron a los candidatos de las mociones de censura presentadas contra ellos. Rajoy "no deja de hacer lo mismo, están en su derecho" de no participar en ese debate y "no creo que sea exigible" que lo haga porque quien se examina en ese debate es el candidato alternativo que sería investido en caso de salir adelante la moción de censura. Será Pablo Iglesias, subrayó, el que tendrá que explicar qué pretende hacer con el IRPF y con los demás impustos o para hacer frente al independentismo en Cataluña, subrayó Rivera.