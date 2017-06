MOCIÓN. RIVERA AUGURA QUE IGLESIAS "NO SERÁ NUNCA" PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Etiquetas

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se mostró convencido este miércoles de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "no será nunca" presidente del Gobierno por su incapacidad para sumar los apoyos necesarios. Lo dijo ante los medios de comunicación una vez constatada la derrota de la moción de censura promovida por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por 82 votos a favor, 170 en contra y 97 abstenciones. Reiteró que Iglesias es el líder político "peor valorado" por el conjunto de los ciudadanos, a lo que él contribuye por "meterse" con los votantes de los demás partidos. "Ahí está el resultado", dijo, refiriéndose al resultado de la votación. "No será nunca presidente del Gobierno", sentenció, porque ha quedado claro que no cuenta con apoyo necesario ni en el PSOE, ni en Ciudadanos, ni tampoco en el PP.