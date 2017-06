MOCIÓN. PEDRO SÁNCHEZ NO ASISTE AL DEBATE DE LA MOCIÓN DE CENSURA EN EL CONGRESO

Etiquetas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no estará este martes en el debate de la moción de censura promovida por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados.Fuentes cercanas a Sánchez confirmaron a Servimedia que el líder socialista no acudirá al Congreso para seguir en persona el debate. Aunque no es diputado, Sánchez tenía la opción de asistir al debate desde la tribuna invitado por su propio grupo parlamentario. El debate comenzará a las nueve de la mañana con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, como candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno y sin apoyos suficientes para sacar adelante la moción de censura.