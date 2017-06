MOCIÓN. CS PIDE "SENTIDO COMÚN" EN LA ORDENACIÓN DEL DEBATE

Etiquetas

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, pidió este martes "sentido común" en la ordenación y en la celebración del debate la próxima semana de la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.Villegas aseguró en los pasillos del Congreso de los Diputados que esa ordenación "no debería ser problema" para un acuerdo entre los grupos, siempre que sea "razonable" y, por ejemplo, no haya empeño en concentrarlo en en día si eso implica "veinte horas" seguidas de debate. Ciudadanos aún no ha decidido quién dará voz a su grupo parlamentario en ese debate, si le darán el máximo nivel con su presidente, Albert Rivera, o se lo encargarán a otro portavoz. La tesis del partido es que la moción "no tiene mucho sentido" porque no tendrá "ningún apoyo" para salir adelante ya que "no era momento" de presentarla y responde solo a la "política de circo y de espectáculo a la que nos tiene acostumbrados Podemos".