Monago asegura que en Extremadura "hay razones" para presentar una moción de censura pero "no" hay votos

Pide que se modifique el libro del hijo de Vara en el que decía que el caso Feval "era una cortina de humo" del PP

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado este lunes que en la región "hay razones" para presentar una moción de censura al Gobierno socialista de Fernández Vara, debido a la gestión económica que está realizando pero "lo que no hay son votos", ya que el reparto de escaños llevaría a una alianza de 'populares' con Podemos y con Ciudadanos para que saliera adelante.

Además, ha defendido que su grupo prefiere "arrimar el hombro" antes de "hacer daño" y crear "inestabilidad", mientras le reprocha a los socialistas que, en la anterior legislatura con el PP en el Gobierno regional, el PSOE no apoyó ninguno de los presupuestos, votó contra la investidura de Monago y presentó una moción de censura que fracasó.

Monago ha criticado las cifras económicas de la región que "no converge" con la media nacional y señala que la gestión de Vara "deja mucho que desear", ya que "no hay un proceso de crecimiento y desarrollo" y la comunidad es "líder" en desempleo.

"No hay un proceso que haga crecer Extremadura y recorte distancias con la media del resto de comunidades autónomas, sino que estos dos años de Vara nos vamos alejando de la media y eso quiere decir que vamos perdiendo oportunidad y esos son razones más que suficientes para presentar una moción de censura", recalcó.

"Alguien podría decir que eso es audacia pero las mociones de censura se hacen no para dañar al que está, sino para ganarlas. Razones hay pero nosotros vamos a seguir arrimando el hombro no por Vara, sino por los extremeños y por no generar inestabilidad en nuestra comunidad autónoma. El PP extremeño tiene sentido de región y exigiremos que cumpla con sus compromisos", destacó el líder de los 'populares' extremeños en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente que ha tenido lugar en Cáceres.

Acto seguido ha conminado a Fernández Vara a que siga los pasos de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que era "referente" y "guía" del jefe del Ejecutivo extremeño, para que realice un cambio de Gobierno. "Vara debe plantearse, de verdad, un cambio de Gobierno para tomar impulso", subrayó Monago que considera que es "recomendable" esa modificación gubernamental para "mejorar la gestión".

No obstante, ha insistido en que el PP "no ha venido a hacer daño", por lo que su papel será el de realizar "oposición", lo cual "no es lo mismo que sumisión", aclaró, al tiempo que incidió en que el apoyo de los 'populares' para sacar adelante las propuestas del Gobierno regional "deben ganárselo día a día", en alusión al voto en contra del PP al Plan de Infraestructuras presentado la semana pasada y al que Monago ha calificado de "pírrico".

"FEVAL NO ES UNA CORTINA DE HUMO"

Respecto al caso Feval en el que la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a los tres exdirectivos a ocho años, tres meses y un día de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público, Monago ha criticado que Vara "no diga ni mu" de lo que pasó, en lo que ha calificado como "el mayor caso de corrupción política del PSOE" en la región.

Además, ha calificado de "muy grave" la aseveración que se recogía en el libro del hijo de Vara en el que se decía que "Feval era una cortina de humo del PP" por lo que, tras la sentencia condenatoria, Monago ha pedido que, "en la segunda edición de libro, si es que la hay", se corrija la página en la que se hacía alusión a este asunto. "Feval no es una cortina de humo, sino una cortina de prisión", ironizó.

Por ello, ha pedido a Vara que "diga algo" sobre este asunto y le ha reprochado que se haya realizado un programa en una cadena nacional en las instalaciones de Feval en el que se le ha entrevistado y "no dijo ni mu" del asunto de la condena. "Algo debería decir el presidente de la Junta de Extremadura porque estar en Feval en el epicentro del mayor caso de corrupción y no decir nada, desde luego es notorio", ha dicho Monago.

ESTATUTO DE CATALUÑA

En su comparecencia Monago se ha referido también a lo que ha calificado como "la última ocurrencia de Vara" en alusión a sus declaraciones sobre que se le devuelva a Cataluña el Estatuto que "le corrigió" el Tribunal Constitucional, lo cual considera que "no tiene mucha lógica", ya que "no se puede devolver lo que es manifiestamente ilegal".

"Las decisiones de los tribunales hay que respetarlas y sobre todo porque la pretensión del estatuto que tumbó el Constitucional va en contra de los intereses de nuestra región y un presidente autonómico está para defender los intereses de su región", apuntó, al tiempo que critica que se le quiera dar más competencias a Cataluña y "un puñado de monedas" para que "haya menos ruido mediático".

Para Monago, la gestión de Vara está hecha de "muchos sinsentidos" y de "muy pocos resultados para el bienestar de los extremeños" ya que hay "muchas promesas incumplidas" y "muchas declaraciones" pero "pocas soluciones a los problemas de los extremeños".

LIBERBANK

Respecto a la situación de Liberbank, Monago ha indicado que "no hay que apuntarse a las especulaciones" y se ha referido a las declaraciones de los máximos responsables de la entidad financiera, de la que forma parte la antigua Caja de Extremadura, por lo que considera que "no hay que darle pábulo a las especulaciones" porque "puede tener un efecto pernicioso" y que vaya "en contra de la realidad".

"Yo quiero creer lo que dice el presidente de la entidad y no tengo argumentos para ir en contra de lo que dice, y es bueno para la estabilidad de una entidad que tiene presencia, trabajadores y clientes en Extremadura, que no se especule", concluyó.