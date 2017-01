Navarro (PP) invita a los que defienden una moción de censura "que la presenten en el Parlamento y no en los medios"

Etiquetas

La secretaria general del PP en Canarias, Australia Navarro, ha aclarado hoy que su partido "no va a presentar ninguna moción de censura" en el Parlamento de Canarias, e invita a "aquellos que la defienden, que la presenten" en la Cámara regional y "no en los medios de comunicación", para añadir que este hipotético escenario "se tendría que hablar".

Así lo ha manifestado Australia Navarro en declaraciones al programa 'Nada que ver', de 7.7 Radio que dirige José Luis Martín y recogidas por Europa Press, para citar que el PP se postula con "un programa de gobierno alternativo" ante "un gobierno" de CC "con un apoyo parlamentario muy débil".

La también diputada del PP en el Parlamento de Canarias ha subrayado que "no estamos con un discurso diferente hace dos semanas" pues "vamos a apoyar [en el Parlamento] los temas importantes para Canarias".

Navarro comentó que la cuestión "más importante" es si el PSOE "va a presentar esa moción de censura" si "queda de una vez resuelta" y en ese caso, "para el PP lo más importante sería un programa de gobierno alternativo", incidió, pero "no me puedo poner en un escenario que no es el actual", aclaró.

Por su parte, el presidente del PP en Canarias, Asier Antona, manifestó ayer en el periódico Diario de Avisos que "apoyaremos la censura" al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, "si el Gobierno lo preside el PP" y que esta moción y la gobernabilidad de Canarias en manos del PP "es un escenario posible".

Antona coincidió con Navarro en que "quienes hablan de moción de censura lo que tienen que hacer es presentarla tal y como marca el reglamento de la Cámara y con un programa alternativo que el Partido Popular estudiará".