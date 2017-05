PNV no cree "serio" que Podemos proponga a Sánchez presentar una moción de censura ni que Sánchez la presentase

Etiquetas

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, no cree "serio" que Podemos proponga al recién elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, retirar su moción de censura contra Mariano Rajoy si él la presenta, aunque tampoco considera que lo fuera si el líder socialista la planteara ahora. Además, espera que, si Sánchez toma esa decisión, consulte a los partidos y no dé "ese paso hasta que no ver que hay una mayoría sólida detrás".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a la iniciativa de la formación morada para señalar que las mociones de censura "que son un brindis al sol no tienen mucho sentido".

"Una moción de censura para votar a Pablo Iglesias y que, además, no va a salir, no tiene ningún sentido, sobre todo, cuando los propios movimientos que ha hecho Podemos dejan claro que está más pensada para zaherir y perjudicar al PSOE que para otra cosa", ha añadido.

En este sentido, ha dicho que esta iniciativa no está destinada a "poner sobre la mesa un Gobierno alternativo con unas bases firmes y compartidas".

Tras señalar que la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene montero, le llamo para mantener un encuentro, pero no pudo realizarse en ese momento, ha señalado que quedaron en llamarse, pero no se han vuelto a comunicar con ellos.

MAYORÍA ABSOLUTA

"Para esto necesitas una mayoría absoluta porque es una moción de censura constructiva y, además, tiene que sustentarse sobre un programa de Gobierno. Si tú no aseguras eso de antemano, la moción de censura no va a ninguna parte, si no es a mayor gloria de Pablo Iglesias y su presencia en los medios de comunicación al día siguiente", ha dicho.

Sobre el planteamiento de Podemos de desactivar su moción si la presenta Pedro Sánchez, Aitor Esteban ha respondido: "Curiosamente ahora. ¿Esto de qué va?, ¿de pongo y quito...? A mí esto no me parece serio", ha explicado.

Esteban ha manifestado que "habrá que ver lo que sucede", pero ha señalado que "decirle Sánchez que presente también una moción alternativa, cuando todavía están en un proceso de elección de su Ejecutiva y ha sido elegido él, pero nada más" supone "querer dar a entender a la opinión pública que Pedro Sánchez puede ya tomar decisiones".

"Y no me parece muy serio. En todo caso, yo supongo que, si Pedro Sánchez toma esa decisión, lo haría de otra manera. Consultaría a las fuerzas políticas y no daría ese paso hasta que no ver que hay una mayoría sólida detrás", ha apuntado.

No obstante, ha recordado que, "hoy por hoy, no existe, y lo que puede más bien dar a entender es que no existe una mayoría alternativa, lo que reforzaría a Rajoy".