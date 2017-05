PP tilda de "fraude" la moción de Podemos porque "saben que no tienen ninguna opción para prosperar"

Etiquetas

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha tildado de "fraude" la moción de censura presentada por Podemos contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, porque "saben que no tienen ninguna opción para prosperar".

"Saben que no va a salir, que no tienen los apoyos necesarios, y la moción de censura es algo que está previsto para cambiar la Presidencia del Gobierno", ha señalado en declaraciones a los medios. "Es un fraude porque saben que no van a conseguir nada y lo único que quieren es tener un día de lucimiento", ha agregado.

Además, Ossorio ha defendido que el Gobierno de Cristina Cifuentes "lleva dos años haciendo muy bien las cosas, preocupándose mucho por los madrileños, mejorando sus condiciones de vida, especialmente de los más desfavorecidos".

"Las medidas económicas están teniendo un respaldo realmente espectacular en un crecimiento de la economía que nunca podíamos esperar y un crecimiento del empleo", ha agregado, al tiempo que ha señalado que "se están cumpliendo todos los acuerdos del pacto de investidura con Ciudadanos".

Para concluir, ha aseverado que la moción de censura "no tiene ninguna sustancia" y "es una pose más de Podemos".