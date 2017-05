El PSC registra sus enmiendas a la reforma del reglamento del Parlament de JxSí y CUP

Etiquetas

Defenderá dos mociones de carácter social en el próximo pleno

El PSC ha registrado este martes un paquete de tres enmiendas a la reforma del reglamento del Parlament impulsada por JxSí y la CUP, una de las cuales se centra en el apartado que facilitará aprobar leyes mediante lectura única --en una sola votación y sin debate previo--.

Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz adjunta del PSC en el Parlament Alícia Romero y como ya avanzó Europa Press, los socialistas catalanes apoyan que este proceso se normalice pero limitado a "temas simples o muy técnicos" que no levanten polémica.

El actual reglamento recoge que sólo el Govern puede solicitar la tramitación por lectura única de una ley, y ahora JxSí y la CUP quieren que también lo pueda solicitar cualquier grupo, lo que agilizaría la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica en la Cámara.

En sus enmiendas, el PSC exige que para tramitar una iniciativa por lectura única lo deba pedir un mínimo de dos tercios de la Cámara y pide que en ningún caso pueda hacerse en temas de calado o polémicos.

En las enmiendas registradas detallan los supuestos en los que no debería permitirse la lectura única: iniciativas cuya naturaleza no lo aconseje o su formulación no lo permita, las que modifiquen o reformen el Estatut, el proyecto de ley de Presupuestos, las que creen o modifiquen tributos y las que afecten a la estructura institucional de la Generalitat.

También reclaman un mínimo de dos terceras partes del hemiciclo si se quiere modificar el orden del día de un pleno para incluir un tema nuevo --como ocurrió con la votación de las conclusiones del proceso constituyente--.

Romero ha lamentado que JxSí y la CUP hayan impulsado una reforma del reglamento con "oscurantismo, por la puerta de atrás y con una manera de hacer opaca", pero defenderá sus enmiendas para fomentar el consenso en el Parlament.

PRÓXIMO PLENO DEL PARLAMENT

También ha destacado que su grupo protagonizará dos interpelaciones de carácter social al Govern en el próximo pleno: una centrada en el incremento de recursos públicos para los Centros Especiales de Trabajo (CET) y otra en la mejora de los servicios de transporte y comedor escolares.

Además, defenderá una moción para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios catalanes, "que han hecho esfuerzos muy importantes durante la crisis y han visto muy dañados sus derechos".