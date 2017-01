PSIB, MÉS y Podemos piden que la presidenta del Parlamento balear no participe en los puntos de la Mesa que le afectan

Etiquetas

Los grupos parlamentarios PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podemos y Gent per Formentera (GxF) han registrado este martes un escrito mediante el que solicitan que la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, "se abstenga de participar" en los puntos de la Mesa de este miércoles "que la afectan directamente".