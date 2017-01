PSIB acusa al PP de "boicotear" el buen funcionamiento del Parlament tras la expulsión de Huertas

Etiquetas

El portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, ha acusado este martes al PP de "boicotear" el buen funcionamiento del Parlament tras la expulsión de la presidenta, Xelo Huertas, del Grupo Parlamentario Podemos.

En declaraciones a los medios, Alcover ha recordado a los 'populares' que como oposición es su deber "velar por el buen funcionamiento del Parlament" y también ha pedido al PP que "devuelva el dinero que recibió de subvenciones ilegales durante la campaña de 2007, según ha concluido un informe de la Sindicatura de Cuentas".

Así, Alcover considera que el PP ha puesto en marcha una estrategia para dilatar el proceso de elegir nueva presidencia, además de "ofender" y "menospreciar" a los servicios jurídicos del Parlament, "que conocen el reglamento mejor que nadie y que son los competentes para interpretarlo".

El portavoz parlamentario del PSIB entiende que cuando la Mesa reciba la expulsión "quedará cesada" aunque ha insistido en que son los servicios jurídicos del Parlament quienes deben interpretar este artículo: "No se nos ocurre pedir un informe jurídico externo", ha apuntado Alcover, que ha reconocido que la renuncia de Huertas "simplificaría" el proceso.

Alcover ha criticado que la actitud del PP de pedir un informe que "no tiene sentido", ya que "el artículo 39 del reglamento es muy claro y no da lugar a interpretaciones".

Por ello, el portavoz socialista ha instado al principal partido de la oposición a "velar por el buen funcionamiento de las instituciones en lugar de boicotearlo".

En cuanto a la elección de la nueva presidencia del Parlamento, Alcover ha querido dejar claro que "ahora es hora de hablar de perfiles de personas y no de los partidos que deben tener la presidencia", si bien ha recalcado que no se puede permitir "que se vuelva a repetir lo mismo que con Xelo Huertas.

En esta línea, Alcover considera "conveniente" para todos los partidos mantener una presidencia para el resto de legislatura. Además, cree que la paridad "no es estrictamente necesaria" y ha recordado que justamente la presidencia del Govern la ostenta una mujer.

En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha apostado por un perfil "que sirva para mantener la presidencia del Parlamento hasta final de legislatura y con la mayor calma posible", un asunto que deben hablar "los cinco partidos que apoyamos al Govern" (PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podemos y Gent per Formentera).

Paralelamente, Alcover también se ha referido al informe de la Sindicatura de Cuentas que concluye que el PP recibió 153.000 euros en subvenciones ilegales durante la campaña de 2007, defendiendo que "lo que tienen que hacer es devolver el dinero que es de la ciudadanía".