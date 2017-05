PSOE de la Asamblea de Madrid rechaza "mociones de censura que sirvan solamente de cara a la galería"

Etiquetas

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, ha manifestado este lunes el rechazo de su formación a "mociones de censura que sirvan solamente de cara a la galería".

"Nosotros queremos cambiar Madrid, queremos cambiar el Gobierno de Madrid, por supuesto, queremos que este PP corrupto deje de gobernar a todos los madrileños, pero queremos hacer las cosas en serio, no queremos mociones de censura que sirvan solamente de cara a la galería, queremos que cuando una moción de censura se presente sea con todas las consecuencias y sea para ganarla", ha dicho Franco en declaraciones a los medios después de que Podemos registrara su moción de censura contra el Gobierno de Cristina Cifuentes.

No obstante, ha dicho que ahora mismo no pueden posicionarse "ni en el no ni en el sí ni en la abstención", para agregar que tendrían que reunirse formalmente representantes de ambos Grupos Parlamentarios, PSOE y Podemos, para estudiar en profundidad la propuesta de la formación morada.

"Creo que los ciudadanos de Madrid necesitan un gobierno alternativo, en eso estamos, pero tenemos que ver la fórmula", ha apostillado Franco, quien ha asegurado que el PSOE ha dado pruebas más que sobradas desde el principio de la Legislatura de querer cambiar el Gobierno de Madrid y la forma de gobernar para "regenerar las instituciones" y "que haya un gobierno decente".

Sobre si respaldarían una moción de censura con su portavoz, Ángel Gabilondo, como candidato, ha dicho que sería la "persona adecuada para gobernar", pero ha agregado que necesitan apoyos parlamentarios y "a día de hoy no parece factible que se obtengan esos apoyos".

"El problema que tenemos con la moción de censura es que hace falta la mayoría absoluta de la Cámara y ahora mismo parece que no se dan las circunstancias, ojalá tengamos en los próximos días la sorpresa agradable de que el grupo parlamentario de Ciudadanos decide apoyar una hipotética moción de censura que encabezaría nuestro portavoz", ha apostillado.