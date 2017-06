PSOE pide desde Diputación al Gobierno medidas para que la población de municipios con deudas acceda al Profea

Etiquetas

El grupo socialista en la Diputación de Huelva presentará al próximo Pleno ordinario de la institución provincial, que se celebrará el 7 de junio, una moción en la que insta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a impulsar los cambios normativos para que la población de los municipios que no están al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social puedan acceder al Programa del Fomento del Empleo Agraria (Profea).

Según recoge el texto de la moción, el Profea es uno de los instrumentos básicos en los municipios para la creación de empleo, y que palia el desempleo existente en los mismos en época donde no hay recolección agraria.

En este sentido, los socialistas en una nota recuerdan que, actualmente, para poder acceder a este programa, "se exige a todos los municipios el estar al corriente en las obligaciones tributarias y de seguridad social, no ofreciendo ninguna posibilidad para que la población beneficiaria en los municipios que se encuentran en esta situación, y que no es responsable de ninguna de las obligaciones expuestas, pueda acceder a este importante programa".

Ello, continúa la iniciativa, "supone privar a muchas familias de su única posibilidad de sustento durante largos períodos de tiempo, y además impedir en muchos casos que puedan acceder a la prestación por desempleo".

La llegada de este programa, añade la moción, "es esperada por la población agraria de los municipios de la provincia cada año, pues es prácticamente el único ingreso familiar en mucho tiempo, permitiendo que al menos una gran parte de los vecinos puedan al menos tener una renta vital, más aún en la época de crisis que se ha sufrido y todavía se sufre".

Por ello, para el PSOE desde la administración del Estado "deben arbitrarse medidas para permitir que la población de estos municipios puedan acceder a este programa, impulsando una modificación de la Ley General de Subvenciones u o otras modificaciones normativas que posibiliten el acceso de la población de estos municipios a tan importante programa".

En la moción se asegura que "la administración autonómica, en el ámbito de sus competencias normativas, en programas promovidos por la misma, ya posibilita que los vecinos no se vean perjudicados por las circunstancias municipales, no siendo de recibo la incomprensión y falta de sensibilidad del gobierno central, que parece que actúa más con un afán de perjudicar a Extremadura y Andalucía, que en preocuparse en los problemas reales de la población, no adoptando ninguna medida que facilite la puesta en marcha de este programa cuando se den alguna de dichas circunstancias".

Por último, los socialistas han recordado que "esta problemática ya ha sido otras veces puesta en conocimiento del Gobierno central por la Diputación onubense, y siempre se ha encontrado una insensibilidad impropia de una ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que además es andaluza y de Huelva".