El Parlament rechaza encargar al Govern una cumbre sobre la L9 del metro

El Parlament ha rechazado este jueves una moción de Cs que pedía encargar al Govern la convocatoria de una "cumbre" para abordar un plan de trabajo y un calendario para la finalización de la L9 del metro, así como crear una Comisión de Seguimiento sobre el tema.

De haberse aprobado, en la cumbre hubieran participado representantes del Govern; de los grupos parlamentarios y municipales; de las administraciones locales; del Estado; y de las Asociaciones Vecinales y Entidades Sectoriales.

La diputada de Cs Noemí de la Calle ha reprochado al Govern "tener tiempo" para cumbres sobre el referéndum unilateral de independencia y, por el contrario, no tenerlo para abordar una infraestructura de estas características.

La moción pedía también, entre otras cosas, presentar en el plazo de un mes el calendario detallado de puesta en servicio de las estaciones Provençana e Ildefons Cerdà a su paso por L'Hospitalet de Llobregat, que también ha sido rechazado.

De la Calle ha pedido al Govern que "ya que son tan buenos poniendo fechas", en alusión a la fecha anunciada para celebrar un referéndum, también pongan fechas a las obras pendientes de esta línea de metro.

JxSí ha votado en contra de todos los puntos de la moción y ha encontrado apoyos variables del resto de grupo en cada punto para conseguir que no se aprobara nada de la iniciativa del partido de Inés Arrimadas.

Gerard Gómez del Moral (JxSí) ha argumentado que todos los puntos de la moción ya han sido "explicados" por el Govern, por lo que ha sentenciado que la iniciativa de Cs solo busca réditos electorales y no encontrar soluciones.

A modo de ejemplo, ha señalado que el Govern ya ha anunciado que la estación de Provençana estará lista en febrero de 2019 y la de Ildefons Cerdà en octubre el mismo año: "Estamos hartos de trucos electorales".

También se han rechazado otros puntos de la moción, como el que pedía a la Generalitat "establecer una línea de diálogo con el Gobierno de España" centrada específicamente en avanzar conjuntamente en encontrar soluciones para acabar la obras pendientes.

EL RESTO DE GRUPOS

La diputada de SíQueEsPot Hortènsia Grau ha coincidido con JxSí en que la moción era reiterativa y no aportaba nada nuevo, mientras que Mireia Vehí (CUP) ha considerado que esta infraestructura, por sus sobrecostes, es uno de los "agujeros económicos más grandes de la historia" de Catalunya.

El diputado del PP Alberto Villagrassa ha coincidido con los 'cupaires' en considerar un despilfarro lo que se ha gastado con la L9, mientras que David Pérez (PSC) ha hecho autocrítica sobre la gestión en este tema de los sucesivos gobiernos catalanes: "No ha sido una actuación afortunada. No se me caen los anillos por reconocerlo".