El Parlament rechaza una iniciativa para que Mas abandone su agenda internacional

El pleno del Parlament ha rechazado este jueves con los votos de todos los grupos menos de Cs y el PP una moción centrada en el uso de los recursos públicos que, entre otras medidas, exigía que la representación del Govern en el exterior recaiga únicamente en miembros del Govern "y no en expresidentes", como es el caso de Artur Mas.

Se han rechazado casi todos los puntos de la iniciativa, presentada y defendida por el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, y sólo han prosperado dos: instar al Govern a ejecutar el presupuesto vigente "de acuerdo con las necesidades reales" de los catalanes, y a usar las redes sociales desde una perspectiva exclusivamente institucional.

Entre los puntos rechazados, destaca regular los viajes al exterior, reducir un 75% las campañas institucionales, reducir un 10% el sueldo de los altos cargos y un 50% el del personal de confianza y publicar la agenda individual de todos los cargos del sector público.

También se ha rechazado reorientar la actividad del Institut d'Estudis de l'Autogovern a mejorar el autogobierno catalán dentro del marco constitucional y estatutario, con el voto de JxSí y la CUP --Cs, PSC y el PP han votado a favor y SíQueEsPot se ha abstenido--.

Carlos Carrizosa ha pedido al Govern que cierre "chiringuitos" en los que trabajan altos cargos con elevados sueldos, que deje de invertir dinero en el proceso independentista y que se limite a promocionar la cultura y la economía catalanas en sus viajes internacionales.

Jordi Miquel Sendra (JxSí) ha rechazado por completo la iniciativa de Cs, ha mostrado el absoluto apoyo a la acción exterior del Govern y ha instado a la formación naranja a presentar la misma moción en el Congreso de los Diputados: "Seguro que sus socios de gobierno estarán encantados de aceptarla".

"TÍPICA MOCIÓN MENSUAL"

El diputado de SíQueEsPot ha ironizado con el debate "de la típica moción mensual sobre la regeneración democrática que se supone que quiere representar Cs", y ha dicho que el tema es tan serio e importante que requiere propuestas a la altura.

María José García Cuevas (PP) ha apoyado la iniciativa de Cs y ha asegurado que es inmoral que el Govern gaste dinero en competencias que no tiene, como los 64 millones de euros que destina a acción exterior y que permitirían que 20 escuelas dejaran de estar en barracones.

El diputado del PSC Jordi Terrades ha recordado que el actual Govern que preside Carles Puigdemont tiene más altos cargos y personal eventual que el que lideraba Artur Mas en la anterior legislatura, y ha apuntado a la necesidad de que haya "más transparencia" en la actividad exterior del Ejecutivo catalán.

Anna Gabriel (CUP) se ha referido a un punto de la moción pactado entre Cs y el PP para instar a publicar las agendas personales de los altos cargos, y ha dicho que la mayoría de diputados populares no publican ninguna actividad en sus agendas: "¿Ustedes no hacen política o es que no tienen ganas de que se sepa?".