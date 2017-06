El Parlament votará regular el consumo de cannabis y reparar a las víctimas del franquismo

Etiquetas

El pleno empezará antes con las preguntas al Govern porque Puigdemont viaja después a Roma

El próximo pleno del Parlament que empezará el miércoles 27 de junio abordará cinco leyes, entre las que destaca la regulación del consumo de cannabis y la reparación jurídica de las víctimas del franquismo.

El orden del día del próximo pleno se ha dibujado en la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces de este martes, en la que se ha decidido que la sesión sea "más larga de lo habitual porque se acercan las vacaciones y todos los grupos quieren aprobar cosas antes del parón de verano", han detallado fuentes parlamentarias.

El pleno empezará con la sesión de control al Govern el miércoles a las 9.30 horas, media hora antes de lo habitual, porque el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, viajará después a Roma para asistir al nombramiento como cardenal del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

Después habrá el debate final de tres leyes: la iniciativa legislativa popular (ILP) de las asociaciones de consumidores de cannabis, la proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo --presentada por JxSí, SíQueEsPot y la CUP-- y el proyecto de ley de la arquitectura.

También habrá el debate a la totalidad de dos leyes para que el pleno decida si se siguen tramitando o las desestima, que son la de creación de la comarca del Lluçanès, a la que el PSC y el PP han presentado enmiendas a la totalidad, y la de reforma de la ley del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), presentada por SíQueEsPot y que rechazan JxSí y la CUP.

Precisamente sobre este último punto, el portavoz de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, ha explicado este martes en rueda de prensa que la iniciativa persigue blindar el órgano consultivo de la Generalitat en materia jurídica ante la reforma del reglamento del Parlament que han impulsado JxSí y la CUP.

Coscubiela ha detallado que su grupo había previsto que JxSí descartara la propuesta de SíQueEsPot, pero no entiende que lo haga la CUP, que ha presentado una enmienda a la totalidad en la que piden suspender las funciones del CGE: "No imaginaba que el primero que planteara suspender alguna institución catalana fuera la propia CUP y no el Gobierno del PP".

El pleno también debatirá y votará las mociones de los grupos derivadas del anterior pleno y escuchará las interpelaciones de la oposición al Govern.