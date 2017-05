El Parlamento de Navarra rechaza una moción para que el Gobierno revise su política educativa

Etiquetas

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por UPN por la que se instaba al Gobierno foral a "revisar la política educativa que ha venido realizando el departamento de Educación y a trabajar en la consecución de un pacto educativo en Navarra consensuado con la comunidad educativa y con todos los agentes implicados en la misma".

La iniciativa no ha prosperado ya que ha contado con el voto en contra de los cuatro socios que sostienen al Gobierno (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra), mientras que han votado a favor UPN, PSN y PPN.

El parlamentario de UPN Alberto Catalán ha indicado que "nadie puede poner en duda que la política educativa desarrollada por el Ejecutivo ha sido la acción de Gobierno más cuestionada por una parte importante de la sociedad" y ha indicado que "es evidente que día tras día las decisiones que se han tomado han generado alarma, enfado y crispación en la comunidad educativa que se ha visto afectada por esas decisiones ilógicas". "La comunidad educativa quiere estabilidad y las medidas del departamento han ido en sentido contrario. El Gobierno debe rectificar su política educativa", ha indicado.

El PPN ha registrado una enmienda a la moción, aceptada por UPN, para incorporar una mención a la necesidad de alcanzar un pacto de Estado en materia de educación. "El Gobierno del PP apuesta por el consenso en temas tan sensibles como la educación", ha asegurado Javier García, para afirmar que "no podemos permitirnos que el sistema educativo varíe según los criterios del Gobierno de turno".

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aramburu ha afirmado que "la búsqueda de consensos a través del diálogo sincero entre las partes implicadas es fundamental, por ello a priori no tendríamos ningún problema en apoyar cualquier iniciativa tendente a conseguir cualquier pacto educativo", pero ha considerado que "el objetivo de la moción es dar una patada parlamentaria al departamento de Educación y volver a hablar en negativo, ahondando en la confrontación que la oposición lleva pretendiendo crear desde el inicio de la legislatura".

Por parte de EH Bildu, Miren Aranoa ha indicado que esta moción "no aporta nada nuevo bajo el sol, hemos asistido a una nueva actuación del trío barullo, que viene a repetir lo que hemos oído ya una y mil veces". "El trío barullo no defrauda, sale a hacer un barullo hueco, sordo, desordenado, disonante y en muchos casos malsonante. No sale a proponer y a buscar soluciones, y eso resta credibilidad a esta moción", ha indicado.

La parlamentaria de Podemos Fanny Carrillo ha indicado que su grupo es partidario del pacto educativo, pero antes de ellos hay que definir el tipo de educación que queremos, cominando raíces y diversidad. Nuestro punto de partida La educación es un derecho y un campo de adoctrimanmeinto o de negocio. Enseñanza pública, laica y de alta calidad.

A favor de la iniciativa, el parlamentario del PSN Carlos Gimeno ha considerado que "la educación necesita ser una tarea colectiva, pero de eso no ha habido nada, a los sindicatos se les impuso la OPE, el departamento no ha convocado a la mesa de padres y madres en toda la legislatura, no ha dejado que las familias debatan con la Administración, las ha echado, se ha hecho política clientelar". "Ahora los ciudadanos se están escapando a la escuela privada, que es El Dorado", ha señalado.

Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha defendido que "hay que revisar la política educativa para impulsar el desarrollo de la enseñanza pública, porque es el garante de la educación de calidad en condiciones de igualdad para todos". "El sistema público tiene que ser el eje vertebrador del sistema educativo. No colocamos en igualdad de condiciones a la enseñanza pública y a la enseñanza privada", ha indicado.