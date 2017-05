El Parlamento foral aprobará este jueves crear una comisión de investigación sobre la planta de biogás de Ultzama

Etiquetas

El Parlamento de Navarra votará este jueves en pleno la creación de una comisión de investigación sobre la planta de biogás de Ultzama, una propuesta del cuatripartito y que PSN y PPN ya han dicho que apoyarán. UPN ha señalado que el jueves expondrá su postura.

Los grupos Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han propuesto la creación de esta comisión después del informe realizado por la Cámara de Comptos sobre dicha planta, un informe que ha remitido a la Fiscalía.

Un día antes, este miércoles, comparecerá en la Cámara la presidenta del órgano fiscalizador, Asun Olaechea, para explicar el informe sobre dicha instalación.

En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha indicado, sobre la postura de su grupo en relación con la comisión, que "el jueves veremos". "En las comisiones de investigación de este Parlamento queda acreditado que primero se hacen las conclusiones y luego se piden las comisiones y esta no es una excepción", ha criticado, para señalar que antes de pedir la comisión "se podría haber esperado a que viniera la presidenta de Comptos, guardar las formas siempre es positivo".

Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que el informe de Comptos es "demoledor" y ha señalado que "hay cuestiones que rozan la ilegalidad si es que no son claramente ilegales, la falta de ética y moral". "Una vez escuchada la presidenta de Comptos, espero que se ponga en marcha la comisión de investigación y estamos a la espera de lo que diga Fiscalía", ha expuesto, y ha señalado que "la planta de biogás huele muy mal para UPN".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que la creación de la comisión de investigación es "oportuna", "en la medida en que se ha detectado una gestión ilegal, inadecuada y nada ajustada a lo que debe ser una gestión de fondos públicos". "En esa gestión hay personas y militantes de UPN involucrados y el presidente de UPN ha cogido el tema como si fuera suyo intentando defender posiciones que son inaceptables e indefendibles. Que cada palo aguante su vela", ha opinado.

El parlamentario de Podemos Carlos Couso ha indicado que el informe de Comptos tiene "contenidos duros" y "hay cuestiones que pueden ser delito, fraude, con una irresponsable gestión empresarial y de control político". "Estamos a favor de la comisión de investigación y de dilucidar las responsabilidades políticas porque estamos muy hartos de ver cómo nos llega un proyecto fracasado con inversión pública tirada a la basura en las anteriores legislaturas".

La socialista María Chivite ha manifestado que están a favor de la creación de la comisión de investigación. "Más allá de las responsabilidades legales, están las responsabilidades políticas", ha dicho, para insistir en que "por una parte está la legalidad y por otra la ética".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha dicho que están a favor de la comisión porque "queremos que se conozca siempre todo lo que ha pasado en cualquier ámbito", pero "después de muchas comisiones de investigación en este Parlamento hay posiciones políticas y no nos vamos a oponer pero no consideramos que vayan a salir grandes soluciones". No obstante, ha señalado que les llama la atención por qué "no piden una comisión de investigación por el informe sobre la duplicación de ayudas sociales o en el Ayuntamiento sobre las dietas de Barkos".