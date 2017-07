Pedro Sánchez no descarta una moción de censura: "Si hay que hacerla no será improvisada"

Etiquetas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha contemplado este viernes la posibilidad de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Si hay que hacerla no será improvisada".

Lo ha dicho en rueda de prensa en la sede del PSC acompañado por el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, al preguntársele por si prevé presentar una moción de censura.

Sánchez ha respondido criticando veladamente a Podemos: "Si hay que hacerla, que no lo descarto, será dialogada, consensuada, meditada y trabajada".

Y ha añadido que "lo que no será --la moción de censura-- es improvisada", en caso de que finalmente la presente, en alusión a la moción presentada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que no obtuvo el apoyo necesario.

Precisamente ha recordado que el año pasado aspiró a ser investido presidente del Gobierno y no logró los votos necesarios porque Podemos no le apoyó: "No quiero mirar al pasado, hay que aprender de los errores y mirar al futuro".