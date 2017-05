Podemos Andalucía contará con unos mil simpatizantes en la manifestación en Madrid a favor de la moción de censura

Etiquetas

Cerca de unos mil simpatizantes de Podemos Andalucía, desplazados a través de diez autobuses, así como de vehículos privados, desde las ocho provincias andaluzas, participarán en la manifestación a favor de la moción de censura registrada por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se desarrolla este sábado por la tarde en Madrid.

En declaraciones a los medios en Sevilla antes de partir a Madrid en autobús, el secretario de Organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, ha indicado que en la manifestación, que tendrá lugar en la Puerta del Sol, se reclamará el apoyo a una moción de censura "que no solamente es fundamental para cambiar las políticas que en el Estado tanto daño está haciendo a la gente, sino que, especialmente en Andalucía, se necesita un cambio en el Gobierno y que otros partidos dejen de ser la muleta de los partidos de derechas".

En concreto, Molina ha incidido en que apoyar a la moción de censura significa "sacar adelante propuestas necesarias en Andalucía, como la del corredor ferroviario hacia Algeciras, o algunas propuestas que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no están contempladas y que Andalucía reclama como soluciones fundamentales para la vertebración del territorio, para el desarrollo económico que no tienen eco en los números que ha compartido el PP, unos números que, no hay que olvidar, se sustentan en los apoyos políticos que están recibiendo por parte del PSOE", según ha concluido.