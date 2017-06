Podemos alerta a Cifuentes de que puede pasar a la historia como 'Cristina I, la loca de Madrid'

Etiquetas

El portavoz de Podemos en el debate de la moción de censura, Jacinto Morano, ha advertido a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, de que puede pasar a la historia como 'Cristina I, la loca de Madrid' si hoy ante la prensa afirma, al termino de la moción, que "no ha pasado nada".

Morano ha reconocido que Cifuentes se va a quedar "muy tranquila" con el resultado de la votación de la moción de censura, que solo apoya Podemos, pero ha dicho que el 4 de julio de 1776, cuando se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, "el rey Jorge III escribió eses día: hoy no ha pasado nada relevante".

"Yo creo que usted va a intentar salir a la prensa a decir eso: yo sigo siendo presidenta, hoy no ha pasado nada relevante, pero tenga cuidado no pase a la historia como el rey Jorge III, que pasó a la historia como el rey loco, tenga cuidado no pase a la historia como la señora Cristina I, la loca de Madrid".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))