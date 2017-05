Podemos insta a PSOE y Cs a reconsiderar su posición respecto a la moción contra Cifuentes tras los informes de la UCO

Etiquetas

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha instado este martes a PSOE y a Ciudadanos a reconsiderar su posición respecto a la moción de censura impulsada por la formación morada contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, a raíz de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde se la vincula con un delito electoral continuado en concurso con los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

"Con más razón o con más razones mantenemos nuestra apuesta por presentar una moción de censura, porque hoy defender la democracia en la Comunidad de Madrid pasa por desalojar al PP del Gobierno", ha señalado Espinar en declaraciones a los medios tras conocer el contenido de los informes de la UCO incorporados al sumario de la trama Púnica.

"Emplazamos al PSOE y a Ciudadanos a reconsiderar su posición", ha manifestado Espinar, quien ha trasladado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y al líder de la formación naranja en la Comunidad y portavoz en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, una pregunta "muy directa: ¿Ahora, salpicada la presidenta de la Comunidad de Madrid por un escándalo de corrupción, tampoco se van a atrever a dar un paso y a cumplir con su palabra con la ciudadanía".

En alusión a Ciudadanos, el líder de Podemos en la Comunidad de Madrid ha señalado que "se presentaron a las elecciones diciendo que venían a regenerar la democracia y a cambiar las cosas", al tiempo que se ha preguntado "qué mejor oportunidad para hacerlo que echar al PP del gobierno de la Comunidad de Madrid".

"Insistimos, hoy defender la democracia es desalojar la corrupción de las instituciones y, por lo tanto, sacar a Cristina Cifuentes de la Puerta del Sol es un imperativo democrático que va mucho más allá de las diferencias ideológicas", ha manifestado.

Espinar ha recordado que llevan semana "señalando la necesidad de presentar una moción de censura contra Cristina Cifuentes" y también "escuchando un relato que dice que Cristina Cifuentes no es lo mismo que el PP de Madrid" y "diciendo que no es cierto, que Cristina Cifuentes es dirigente del PP desde hace 26 años y que no se puede disociar la responsabilidad política de Cristina Cifuentes de la gestión del PP en esos años".

"Porque no hay miembro honrado de una mafia, porque Cristina Cifuentes no está al margen del PP sino que es una más en el engranaje de poder y modelo de gestión y de saqueo al servicio de unos pocos que el PP ha presentado", ha apostillado.