Puig dice que el Corredor Mediterráneo se debe "desatascar a través de los PGE y no de mociones en el Senado"

El presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha afirmado este viernes que el Corredor Mediterráneo se debe "desatascar a través del presupuesto", de los Presupuestos Generales del Estado, y "no a través de las mociones en el Senado". Ha indicado que las iniciativas en la Cámara Alta le parecen "una posición que está bien" pero ha matizado que "no es la solución" que requiere esta infraestructura para salir adelante.

Puig se ha pronunciado de este modo antes de asistir en València al homenaje al miembro del Consell de Cultura de UGT-PV Josep Lluís Domenech, preguntado por las críticas de la presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a la secretaría general del PSOE, Susana Díaz, a los partidos, entre ellos Compromís, que no permitieron el debate de la moción presentada en el Senado por el PSOE sobre el Corredor Mediterráneo.

El jefe del Consell ha considerado que estas "son cuestiones que no nos pueden desviar de lo importante, que es que el Corredor Mediterráneo está atascado". Así, ha considerado que "lo que tenemos que hacer es desatascarlo a través del presupuesto --de los PGE-- y no a través de las mociones en el Senado".

"Me parece una posición que está bien pero no es la solución", ha dicho respecto a la iniciativa planteada en la Cámara Alta, al tiempo que ha subrayado que "la solución que necesitamos es que en el presupuesto del año que viene de verdad haya partidas para desatascar, de una vez por todas, el Corredor Mediterráneo"-

El responsable autonómico ha manifestado que se ha de procurar que esta infraestructura "no se eternice para siempre" porque es "fundamental para nosotros" y "para el conjunto de España". "Es la gran infraestructura que necesita este país", ha aseverado en esa línea.

Respecto a la moción socialista planteada en el Senado sobre el Corredor Mediterráneo, Ximo Puig ha comentado que en el PSPV "no estábamos de acuerdo con el planteamiento inicial" de ese documento. No obstante, ha apuntado que "quien estuvo también duro fue Compromís y Podemos".

Puig ha comentado que este último partido "extrañamente estuvo muy duro", también "con el presidente de la Generalitat", que "en todo momento ha defendido, incluso antes de que estuviera Podemos, el Corredor Mediterráneo".

"CON UNA CIERTA DEPORTIVIDAD"

"Las cosas son así y la política hay que llevarla con una cierta deportividad" para evitar se pueda "molestar" alguien "cada vez que uno dice una cosa respecto a otro", ha manifestado el jefe del Consell.

A su vez, ha opinado, respecto a la moción del Senado que "el fondo de esta cuestión ha demostrado la capacidad de actuación de los socialistas valencianos por una parte y también del Gobierno valenciano, sobre todo". Ha destacado, a este respecto, que este ejecutivo --conformado por PSPV y Compromís con el respaldo de Podemos-- "está todo junto en una posición de salida a esta cuestión".

"Desde un partido de ámbito federal no se puede hacer una propuesta que no tenga en cuenta a todas las partes", ha resaltado el presidente de la Generalitat. "Por tanto, creo que ha sido una respuesta que podría haber sido otra. Efectivamente, lo que dice la presidenta de Andalucía, tiene razón, ha habido ya una vía de solución finalmente aquí. El Gobierno valenciano si que la aceptaba pero no la aceptó Compromís", ha expuesto a continuación.