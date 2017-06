RIVERA: SI SÁNCHEZ QUIERE PLANTEAR UNA MOCIÓN DE CENSURA, "NO HACE FALTA QUE NOS REUNAMOS"

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, insistió este miércoles en que si el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiere plantear una moción de censura con el apoyo de Podemos y los separatistas, "no hace falta que nos reunamos". Rivera confirmó en los pasillos del Congreso de los Diputados que Sánchez aún no le ha llamado, pero insistió en lo que le dirá cuando lo haga. La posición de Ciudadanos, reiteró, es que "por supuesto" está dispuesto a dialogar sobre temas parlamentarios y de Estado. Sin embargo, si lo que desea es entrar "en bucle" para volver a hablar de lo que pasó el año pasado o el anterior, o plantear mociones de censura con el apoyo de Podemos y los separatistas, "no hace falta que nos reunamos".