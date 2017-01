SíQueEsPot insiste en que comparezca Junqueras para saber si legitima "el engaño" de Vidal

Etiquetas

El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, ha insistido este martes en exigir la comparecencia del vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, en el Parlament porque cree que la ciudadanía tiene que saber si el Govern "considera normal y legitimo ir engañando a los ciudadanos con el objetivo de darles ánimos", como considera que hizo el juez y exsenador de ERC Santi Vidal con sus polémicas declaraciones.

En una rueda de prensa, Coscubiela ha sostenido que el Govern trata de "minimizar la situación y justificar lo que ha pasado", en referencia a las conferencias en las que Vidal aseguraba que el Govern había obtenido los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, entre otras cosas.

Lamenta que el Govern "se haya dedicado a decir que no son ciertas, pero no hayan desautorizado" la actitud del magistrado suspendido por redactar el borrador de una constitución catalana.

El portavoz de SíQueEsPot ha sostenido que el Govern está "escondiendo la cabeza bajo el ala" ante lo que ha tachado de mentiras, ficciones o medias verdades, para ganar adhesiones al proceso independentista entre la ciudadanía.

Sobre la petición de Cs, que el viernes pidió la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el próximo pleno y que ha decaído en la Junta de Portavoces de este martes con el rechazo de JxSí y la CUP, ha recordado que ellos han registrado la petición de comparecencia en la Cámara de Junqueras.

Con todo, han adelantado que mientras no se sustancie esa comparecencia, votarán a favor de todas las peticiones que se planteen: "Creemos que es de mínimos que el Govern dé la cara y que garantice que estas actitudes no se avalan y no se continuarán practicando".