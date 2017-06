Susana Díaz dice que no tiene "ni idea" sobre un acercamiento entre Podemos y PSOE para una moción de censura

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha asegurado que no tiene "ni idea" ni "ninguna información" de un acercamiento entre Podemos y PSOE ni de la posibilidad de que se pueda presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de Navidad.

"Como no tengo ni idea, me parece una frivolidad hablar de lo que una desconoce, no tengo información y como no la tengo, no tengo nada que valorar", ha asegurado en declaraciones a los periodistas en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, al ser cuestionada por el acercamiento de Podemos este pasado miércoles y la posibilidad de que se pueda presentar moción de censura antes de Navidad.

Así, ha insistido en que no tiene "ninguna información y no me parece apropiado que opine de algo que desconozco". "Estoy aquí en el CEIP Las Naciones, evaluando la eliminación de las aulas prefabricadas y de la inversión que hemos hecho y de lo que me está preguntando no tengo ni idea", ha reiterado.

Respecto a la moción de censura presentada por Podemos y debatida esta semana, ha recordado que "siempre dije que era un teatro", añadiendo que "ayer, además de un teatro, se vio un acto de propaganda".

"El teatro o el acto de propaganda para el ego de Pablo Iglesias habrá que ver ahora si ha sido propaganda para Iglesias o para Rajoy", ha asegurado Díaz, quien ha considerado que "es mucho más útil la política cuando se hace lo que estamos haciendo nosotros, invirtiendo en educación, en sanidad y arreglando la vida a la gente".