Susana Díaz afirma, tras sugerir Podemos una moción de censura contra ella, que es fruto del "rencor y el odio" al PSOE

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este sábado que el hecho de que Podemos haya sugerido la posibilidad de plantear una moción de censura contra ella es fruto del "rencor y el odio" que ese partido siente hacia el PSOE.

Así se ha pronunciado Díaz durante su intervención en un mitin en Vigo dentro de su campaña como candidata a las primarias del PSOE, después de que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, pusiera sobre la mesa una posible moción de censura contra la presidenta andaluza al señalar "¿por qué no?" tras ser preguntado al respecto en una entrevista en Onda Cero.

"Ayer mismo escuchaba al secretario de Organización de Pablo Iglesias diciendo por qué no le ponemos una moción de censura también a Susana Díaz, ¿por qué no?..., como diciendo, no ve que nos gana", ha apostillado la presidenta.

En su opinión, Podemos está dispuesto a juntarse con la derecha también en Andalucía para echar a los socialistas, porque en el "fondo hay rencor y odio" al PSOE. "Una hoja de servicios llena de rencor a los socialistas", ha dicho Díaz en referencia a Podemos.