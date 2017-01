La oposición rechaza las resoluciones del PP y aprueba su propuesta para pedir la dimisión al alcalde

Etiquetas

El Debate del Estado de la Ciudad de Alcorcón ha concluido este lunes con la aprobación de la propuesta de la oposición de pedir la dimisión del alcalde, David Pérez, y el rechazo a las siete resoluciones del PP.

Los populares han recriminado a PSOE, Ganar, Ciudadanos e IUCM-LV que no den luz verde a sus iniciativas porque eso significa, dicen, "que no están mirando por el bien del ciudadano, y se dedican a bloquear la ciudad".

Por su parte, desde la oposición han contestado incidiendo en que "no son propuestas reales, ya que no aclaran costes, tiempos o maneras, sólo se trata de una declaración de intenciones" que, afirman, "no lleva a nada".

Los cuatro grupos municipales de la oposición han pedido a los populares que "demuestren" que de verdad quieren llevarlos a cabo y "que incluyan los planes en los presupuestos", además les han recordado que algunos de ellos ya estaban anunciados con anterioridad y "no se han hecho".

Por su parte, el PP ha insistido en que el hecho de presentarlas este lunes es porque "se traen, cuando pueden realizarse", incidiendo en que "todas son para beneficiar a los ciudadanos".

Entre los puntos rechazados, el estudio y análisis de la zona centro - actuando concretamente en la calle Virgen de Icíar-, y de los distintos edificios municipales del barrio; o la puesta en marcha de la segunda fase del plan de recuperación y mejora de las superficies de juego en entornos deportivos con la reposición de superficies deportivas y mejora instalaciones.

Tampoco ha salido adelante la creación de un nuevo parque familiar, ni la remodelación integral del Parque de la Paz, ni de un nuevo Museo de la Ciudad que incluía actividades para llegar a un público más joven.

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Como se esperaba, la que sí ha salido adelante ha sido la propuesta conjunta de PSOE, Ganar, Ciudadanos e IUCM-LV, que suman 17 de los 27 ediles de toda la Corporación, donde se pide nuevamente la dimisión del alcalde, David Pérez.

"Es preciso reconducir la situación y retornar a una convivencia democrática y de respeto a todas las personas. Y eso, con la actitud del actual equipo de gobierno y del Alcalde, no es posible", alega el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

En este, se solicita su renuncia no sólo por las declaraciones del primer edil sobre las feministas y el aborto, sino por incumplir 36 resoluciones aprobadas por el pleno gracias los votos de la oposición, las cuales nuevamente reclaman que se lleven a cabo.

También critica "el deterioro de la convivencia democrática en la ciudad" y pide que se implementen "las medidas organizativas precisas para desarrollar en cinco líneas de trabajo".

Estas serían: regeneración democrática, apuesta por el empleo, refuerzo de las políticas sociales, apuestas por el mantenimiento de la ciudad y gestión económica eficaz y real de los fondos públicos.

Se trata del primer acuerdo alcanzado por todos los grupos en la oposición después de que Ciudadanos anunciase la retirada de su apoyo al Partido Popular, aunque de momento nada se sabe de una posible moción de censura.