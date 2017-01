El exasesor jurídico de Mercasevilla niega una "conspiración" para favorecer a Sanma

Etiquetas

Asegura que ni Torrijos ni Mellet le dieron "instrucciones" para favorecer a Sanma en el concurso para la venta de los suelos de la lonja

El ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero ha declarado este martes como investigado por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de la lonja y ha negado haber participado "en ninguna conspiración de nada" ni haber "sospechado" que existiera dicha "conspiración" para favorecer "a nadie".

Durante su declaración en la sexta jornada del juicio, Jorge Piñero ha puesto de manifiesto que en este caso siempre actuó "de absoluta buena fe" y ha negado que recibiera "instrucciones" del exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet para "favorecer" a Sanma, filial de Sando, en el concurso público, ni tampoco para incluir en el pliego de condiciones algunas cláusulas a fin de favorecer a dicha empresa.

"En absoluto", ha contestado a preguntas de la Fiscalía el ex asesor jurídico de Mercasevilla, que también ha negado que el exprimer teniente de alcalde y ex portavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos tuviera alguna participación en la elaboración del pliego de condiciones así como que le diera "indicaciones" respecto al pliego para favorecer a Sanma. "Por supuesto que no", ha dicho.

TORRIJOS TAMPOCO PARTICIPÓ EN LA MESA DE CONTRATACIÓN

Jorge Piñero, que ha afirmado que no remitió ningún borrador del pliego de condiciones a Torrijos y que éste tampoco participó en la mesa de contratación del concurso, se ha pronunciado en la misma línea en el caso del ex director de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y del ex concejal socialista y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.

"No tengo ni idea de pliego ni he hecho en mi vida un pliego administrativo", ha asegurado el investigado, que fue vicesecretario del Consejo de Administración de Mercasevilla y que ha precisado que los órganos societarios de la lonja le encargaron que interviniera en la elaboración del pliego de condiciones en lo relativo a las cuestiones civiles y mercantiles y en "estrecha colaboración" con la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante y el economista José Antonio Ripollés.

Jorge Piñero ha afirmado, asimismo, que fue nombrado secretario de la mesa de contratación del concurso, agregando que, en el momento de abrir los sobres con las distintas ofertas presentadas, "no hubo comentarios" sobre las mismas.

"NUNCA HABLÉ DE ADJUDICACIÓN DIRECTA"

Asimismo, y cuestionado por el representante del Ministerio Público acerca de cómo se decidió que la venta de los suelos se hiciera mediante concurso público, el ex asesor jurídico de la lonja ha sido tajante al señalar que "nunca" habló de adjudicación directa, "ni por informe ni de palabra", de manera que se habló de una adjudicación con respeto a los principios de publicidad y concurrencia, "pidiendo ofertas públicas a través de la prensa".

En esta línea, Jorge Piñero ha dicho que se le encargó realizar un informe jurídico al respecto de forma "muy apresurada", ya que se le encargó "con poco tiempo para hacerlo". "Me importaba muy poco que fuera de una manera u otra, siempre que se cumplieran los requisitos de legalidad", ha declarado.

En la sexta jornada de la vista oral también ha prestado declaración en calidad de investigado el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, quien ha negado que interviniera en la elaboración del pliego de condiciones así como que solicitara a Fernando Mellet que introdujera en dicho pliego cláusulas para favorecer a su empresa.

Asimismo, Sánchez Manzano ha defendido que su empresa presentó un precio "bastante ajustado" al concurso, en concreto de 106 millones de euros. "Nuestro interés por el suelo de Mercasevilla era manifiesto y no se ha ocultado nunca", ha finalizado.

El juicio continuará este próximo jueves con las declaraciones de los tres investigados que todavía no han comparecido, como son María Victoria Bustamante, José Antonio Ripollés y el ex vicepresidente del área inmobiliaria de Sando José Luis Miró.