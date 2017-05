Dancausa pide a Carmena que se ponga a trabajar y no haga funciones que no le corresponden

Etiquetas

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha cargado contra el Ayuntamiento de Madrid por "acometer" funciones que no le corresponde con motivo de su denuncia contra ella, instando al Consistorio a que se ponga a trabajar ya que en estos dos años no tienen mucho de qué felicitarse.

Así lo ha manifestado Dancausa en relación a la demanda civil que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid contra Merca Ocio por el contrato que tiene suscrito con Mercamadrid.

"Creo que este Ayuntamiento debería ponerse a trabajar. Les hemos elegido para trabajar por Madrid y no cometer funciones que no les corresponde. Los encargados de controlar es la Cámara de Cuentas y la Oposición", ha criticado.

De este modo, ha criticado que se dediquen a buscar posibles "irregularidades" que saltan a la prensa sin apoyo. "Difamar es fácil pero probarlo es difícil. Que lo demuestren porque hacen daño a la honradez de las personas. No es su función. Su función es gobernar. En dos años en Madrid, no tienen mucho de qué felicitarse. Conozco su gestión y no hay nada llamativo", ha dicho.