El PP de Castilleja denuncia a la alcaldesa por pagar con "fondos públicos" las costas que le impuso el TSJA

Etiquetas

El PP de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha formulado una denuncia contra la alcaldesa del municipio, Carmen Herrera (PSOE), por presunta malversación, al considerar que habría intentado sufragar "con fondos públicos" las costas de 1.432 euros que le fueron impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tras perder un litigio emprendido a título "particular" contra el propio Consistorio.

Según su denuncia, recogida por Europa Press, allá por septiembre de 2015, la alcaldesa promovió una demanda por presunta vulneración de derechos fundamentales contra el propio Ayuntamiento alixeño. Y es que poco antes, el pleno del Consistorio, entonces gobernado en solitario y minoría por el PSOE, aprobó en su pleno un recurso de reposición de Juntos por Castilleja, que anulaba el acuerdo previo relativo la declaración de incompatibilidad de la alcaldesa y de la concejal socialista María José Lobo, al ostentar en el propio Ayuntamiento puestos de empleada auxiliar administrativa y funcionaria interina, respectivamente.

Según la denuncia del PP, después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número seis declarase la "inadmisibilidad" de la demanda, la alcaldesa elevó el asunto a la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en abril de 2016 rechazó las acciones judiciales de Carmen Herrera, condenándola al abono de las costas del procedimiento judicial correspondiente a la segunda instancia.

A tal efecto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número seis, como juzgado de origen del litigio, "declaró por tasación de costas de fecha 24 de febrero de 2017 la aprobación definitiva de las costas del incidente de impugnación, condenando a Herrera Coronil al abono global de 1.452 euros". No obstante, y como refleja la denuncia del PP, en abril de este año, el mencionado juzgado indicaba que "se había producido el depósito de la citada cantidad por el Ayuntamiento, decretándose su devolución porque el Ayuntamiento es acreedor de cantidades (como parte demandada) y no deudor de las mismas".

EL PP ATISBA MALVERSACIÓN

Señala así el PP "el pretendido abono de una deuda personal y particular de la alcaldesa, con cargo a fondos públicos", extremo que podría ser considerado como un presunto delito de malversación.

Así, resume la denuncia que la "sucesión temporal" de los hechos parten de una "condena en costas" a la alcaldesa, el "abono de las costas por el Ayuntamiento", el "rechazo del juzgado al abono al no ser el Ayuntamiento deudor de las mismas, sino acreedor de parte de ellas", y finalmente, "el abono de las costas por la señora Herrera Coronil, una vez que se inadmite el pago realizado por el Ayuntamiento".

"UNA DEUDA PARTICULAR"

La secuencia de los hechos "evidencia de modo inequívoco que no estamos ante un error administrativo, sino ante un intento de disponer del dinero público del Ayuntamiento, para pagar una deuda particular de la alcaldesa", expone el PP, que recuerda que en este litigio, la alcaldesa estaba representada no por una persona de la plantilla municipal, sino por una abogada "contratada ex profeso" por ella.

Recordemos que tras perder la alcaldesa este litigio por la vía de derechos fundamentales, a finales de 2016, primero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número seis y después el número 12, resolvían en otro sentido las nuevas impugnaciones promovidas por el edil socialista Miguel Ángel Espinosa y de nuevo por la alcaldesa, respectivamente.

Dado el caso, ambas instancias, el 29 y el 30 de noviembre de 2016, estimaban sendos recursos y anulaban el acuerdo plenario de fecha 1 de septiembre de 2015, es decir anulaban la decisión de estimar el recurso de reposición de Juntos por Castilleja.