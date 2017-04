Así reaccionan los políticos tras la citación de la Audiencia Nacional a Rajoy

Etiquetas

El anuncio de que Mariano Rajoy ha sido cotado para declarar en calidad de testigo ante la Audiencia Nacional por el entramado del caso 'Gürtel' ha sorprendido a muchos.

El presidente del gobierno español tendrá que testificar en una fecha que aún está por determinar tras la decisión de la mayoría de la Sección Penal Segunda de la Audiencia.

Nada más conocer la noticia, algunos de los políticos de la oposición han comentado lo sucedido en la mañana de este martes, donde Mariano Rajoy se ha convertido en uno de los protaginistas.

El Secretario de Política de Podemos, Iñigo Errejón, ha realizado una irónica declaración a través de su cuenta oficial de Twitter donde califica este hecho de "vergüenza nacional".

Rajoy declarará como testigo ante el tribunal por el caso Gürtel. El "no me consta" no da más de sí. Es una vergüenza nacional. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 18 de abril de 2017

No contento con este tuit, Errejón ha reiterado su opinión a través de este vídeo.

Sobre la citación como testigo de Rajoy por el caso Gürtel. pic.twitter.com/Uwnp6gFjFh — Íñigo Errejón (@ierrejon) 18 de abril de 2017

A su vez el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, no se ha quedado callado ante esta noticia. Sánchez se ha atrevido a preguntar al actual presidente del gobierno sobre responsabilidades políticas en el escandaloso caso 'Gürtel'.

Por otro lado y al frente de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha hecho unas declaraciones ante los medios de periodistas que le preguntaron sobre una de las bombas informativas del día.

Hasta el momento ningún miembro del Partido Popular han realizado declaraciones acerca de esta citación, que sin embargo la noticia abre los informativos de las principales cadenas y diarios en nuestro país.