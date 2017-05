AMNISTÍA CALIFICA DE "PUNTO CRÍTICO" LOS ATAQUES MUNDIALES A ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS

Etiquetas

- Lanza la campaña global 'Valiente' para detener las muertes, que aumentaron de 156 en 2015 a 281 en 2016. Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que líderes comunitarios, profesionales de la abogacía periodistas y otros defensores de los derechos humanos en el todo el mundo afrontan "niveles inéditos" de persecución, intimidación y violencia, por lo que lanzó una nueva campaña global para detener este "punto crítico" y pedir el fin de la "avalancha" de ataques contra "personas valientes que luchan contra la injusticia".En un nuevo documento, titulado 'Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza. La reducción del espacio para la sociedad civil' y hecho público este martes para acompañar la nueva campaña, Amnistía Internacional detalla los peligros sin precedentes que afrontan quienes defienden los derechos humanos, ya que la persecución es "cada vez más letal", puesto que el año pasado 281 personas perdieron la vida en todo el mundo por defender los derechos humanos, frente a las 156 que murieron en 2015, según la ONG Front Line Defenders.El documento indica que la combinación de vigilancia masiva, nuevas tecnologías, uso indebido de las leyes y represión de protestas pacíficas ha creado un nivel de peligro sin precedentes para los activistas de derechos humanos, y precisa que entre las nuevas tendencias está el uso generalizado de las nuevas tecnologías y la vigilancia selectiva, incluso a través de Internet, para amenazar y silenciar a los activistas.Por ejemplo, el Gobierno de Bahréin hace un seguimiento a activistas de derechos humanos exiliados utilizando programas espías y gobiernos de todo el mundo ordenan a las empresas que revelen claves de cifrado y descifren comunicaciones personales en línea sin pensar en las consecuencias. Además, la Policía del Reino Unido ha puesto a periodistas bajo vigilancia con el fin de identificar sus fuentes.Amnistía recalca que redes de troles en México y Rusia están generando cada vez más campañas de desinformación que se convierten en tendencia con el objetivo de desacreditar y estigmatizar a quienes defienden los derechos humanos, como los periodistas.El documento subraya que estas nuevas tendencias se suman al "ya peligroso arsenal de herramientas de supresión", entre ellas los homicidios y las desapariciones forzadas, la represión del derecho a protestar de forma pacífica y el uso indebido de leyes penales, civiles y administrativas para perseguir a los defensores de los derechos humanos."RETÓRICA DEMONIZADORA"Amnistía Internacional señala que en 2016 hubo personas a las que mataron por defender pacíficamente los derechos humanos en al menos 22 países, los defensores fueron objeto de campañas de desprestigio en 63 naciones, acabaron arrestados o detenidos por ejercer su labor pacífica en 68 Estados y recibieron amenazas o sufrieron agresiones en 94 países.“Lo que presenciamos hoy es una agresión desmedida por parte de gobiernos, grupos armados, empresas y otros actores con poder contra el derecho mismo a defender los derechos humanos. Las personas que los defienden son quienes llevan la peor parte de esta agresión de dimensiones globales”, dijo Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.Shetty indicó que "del presidente Putin al presidente Xi y el presidente Al Sisi, líderes en todos los continentes están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria", y que, "al despojarlas de su derecho a protestar, colocarlas bajo vigilancia y convertirlas, junto a sus comunidades, en blanco de acoso, amenazas y agresiones físicas, los gobiernos están cortando el suministro de oxígeno a quienes defienden nuestros derechos”.“Unos líderes autoritarios y populistas quieren hacernos creer que desean lo mejor para nosotros, pero no es así. De hecho, quienes defienden los derechos humanos son los que luchan por nosotros y se enfrentan a la persecución por atreverse a hacerlo. Ahora, en 2017, la difícil situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos ha llegado a un punto crítico debido a las medidas adoptadas por Estados abusivos”, apuntó, antes de denunciar "la retórica demonizadora que representa a las personas activistas como terroristas o agentes extranjeros", afirmación que "no podría estar más lejos de la realidad".Shetty se preguntó: “¿Vamos a permanecer de brazos cruzados y permitir que quienes están en el poder prosigan sus esfuerzos para eliminar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, que suelen ser la última línea de defensa de una sociedad libre y justa? ¿O nos levantaremos y nos interpondremos?”.CAMPAÑA GLOBAL 'VALIENTE'Por ello, Amnistía Internacional ha lanzado la campaña 'Valiente' para pedir a los Estados que reconozcan el trabajo legítimo de quienes trabajan para defender la dignidad inherente y la igualdad de derechos de todas las personas, y que garanticen su libertad y su seguridad.En este sentido, reclamó que los países apliquen aquello a lo que se comprometieron cuando las Naciones Unidas aprobaron la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos en 1998, la cual insta a los Estados a reconocer el importante papel que desempeñan quienes defienden los derechos humanos y a establecer medidas eficaces para protegerlos.La campaña global destacará los casos de personas que se enfrentan a un peligro inminente debido a su trabajo en la esfera de los derechos humanos, captará el apoyo de los gobiernos y presionará a quienes son responsables de la toma de decisiones para que fortalezcan los marcos jurídicos. Además, Amnistía Internacional seguirá investigando los ataques contra activistas y trabajará codo con codo con comunidades y activistas a escala local para movilizar a las personas para que actúen.“Desde Frederick Douglass hasta Emily Pankhurst, pasando por Rosa Parks, B. R. Ambedkar y Nelson Mandela, la historia está llena de personas comunes que se negaron a aceptar la situación establecida y dieron la cara por lo que era justo”, dijo Salil Shetty, quien añadió: “Ese espíritu de valentía sigue vivo hoy en día. Hay muchas personas aquí y ahora, ya sean como Malala Yousafzai o como Chelsea Manning, que están asumiendo muchos riesgos por nosotros. Sin su valentía, nuestro mundo es menos justo y menos igualitario. Por esta razón pedimos a todos, y no sólo a los líderes mundiales, que apoyen a quienes defienden los derechos humanos y protejan a los valientes".