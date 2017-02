(AMPLIACIÓN) MEMORIA HISTÓRICA. EL PSOE PIDE SACAR A FRANCO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS PARA DEMOCRATIZAR EL LUGAR

Etiquetas

El PSOE pidió este jueves que se exhume el cuerpo del dictador Francisco Franco, que se encuentra en el Valle de los Caídos, y se entregue a la familia, con el objetivo de democratizar este enclave.El Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición no de ley (PNL) en la que se pide al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y que se afronten “de forma urgente y decidida” las recomendaciones del informe de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos. En dicho informe, indicó el diputado socialista y portavoz de la Comisión Constitucional Gregorio Cámara, se pide la exhumación del cadáver de Franco para “resignificar el sentido democrático” de la memoria histórica del país. Además, se pide que los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, “tampoco ocupen lugar de preminencia” en el lugar. Según Cámara, “sin esas dos medidas es imposible esa resignificación democrática del Valle de los Caídos”.De esta manera se estaría dando cumplimiento al punto 31 del informe de los expertos, en el que se proponía con estas decisiones sobre los restos de Franco y Primo de Rivera despojar al Valle de los Caídos de “cualquier connotación ideológica y política y atendiendo únicamente a la dimensión moral de la memoria”.En el informe, según recoge Servimedia, se dice que los restos de Primo de Rivera “no deben ocupar un lugar preeminente en la Basílica”, sino de igual “dignidad de los restos de todos los allí enterrados”. El PSOE ha recuperado la Memoria Histórica después de exigir varias veces al Ejecutivo su aplicación y de que el Gobierno asegure que la ley está en vigor pese a que no se está cumpliendo. La secretaria adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, destacó que esta es una norma “muy importante”, de la que pronto se cumplen 10 años, pero que el Gobierno del PP en su primera legislatura se “cargó” con la falta de dotación presupuestaria suficiente para su desarrollo.Rodríguez destacó que esta norma “engrandeció nuestra democracia” y reconoció “nuevos derechos” para las personas que padecieron la dictadura. Por ello, Cámara consideró que es importante “reanudar todas la políticas públicas” referidas a esta ley y que garantice el presupuesto necesario para una “aplicación efectiva”.En el texto de la proposición no de ley, el PSOE apuesta por “excluir de todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda la dictadura o la figura del dictador Franco, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas”. También reclama que se impulse ”la retirada de símbolos y monumentos que honran la memoria de los vencedores o conmemoran el conflicto civil o la dictadura”.En esta línea, el PSOE pide, como expresó Cámara, que se establezca el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo. En esta iniciativa, para la que el PSOE cree que cuenta “con el amparo de la mayoría de la Cámara”, se pide al Gobierno que se estudie la posibilidad de crear un banco de ADN para el reconocimiento de desaparecidos y que se realicen la actuaciones necesarias para la localización y exhumación de fosas, de manera que se permita un “entierro digno” a los que “todavía yacen anónimamente en montes y cunetas”.