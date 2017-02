MADRID. LA ASAMBLEA SE UNE A LA SEMANA DE TOLERANCIA CERO CON LA MUTILACIÓN GENITAL

Etiquetas

- Estudiantes del Colegio Siglo XXI participan en esta campaña de Plan Internacional . El Pleno de la Asamblea de Madrid celebró hoy un acto contra la mutilación genital femenina, organizado Por Plan Internacional y en el que intervinieron los portavoces del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos.La presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, inauguró esta sesión dedicada a conmemorar el Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, y se refirió a Plan Internacional, que lleva 80 años de trabajo dedicados a “salvaguardar y proteger los derechos de los niños en todo el mundo”. También dio la bienvenida a los alumnos del Colegio Siglo XXI de Madrid de Moratalaz, hoy presentes en el Salón de Plenos. Adrados se refirió a la “durísima realidad que ya han sufrido cerca de 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo, especialmente en países de África, Asia y Oriente Próximo".Dijo que esta “terrible realidad" está también presente en Europa y, por supuesto, en España, donde “hora mismo, hay unas 17.000 personas que corren el riesgo de sufrir esta agresión”. A su juicio, “el primer paso para revertir esta situación, es romper el silencio. Destacó que “la cultura, la religión y la tradición pueden ser la excusa para seguir atentando contra la integridad y la salud de las niñas y las mujeres".La presidenta de la Cámara indicó que esta iniciativa forma parte de la campaña de Plan Internacional ‘Por ser Niña’, que persigue la “sensibilización frente a esta terrible lacra”.A continuación, tomó la palabra la directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Dolores Moreno, quien explicó que es necesario “prevenir, detectar e intervenir” en estos casos. Por su parte, la directora de Plan Internacional, Concha López, dijo que la mutilación genital femenina “no es un asunto puramente de salud” y destacó que es una “terrible vulneración de los derechos humanos”.Informó de que Guinea, Egipto, Mali y Sudán son los países con mayor prevalencia de esta práctica y consideró necesarias campañas de concienciación y sensibilización.El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, pidió a los alumnos del Siglo XXI que “ayuden” a los demás jóvenes que no tienen la “suerte de vivir en el país que vivimos”, mientras que la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, manifestó que la mutilación genital femenina “no conoce fronteras” y que el objetivo de esta “terrible práctica” es “el control de las mujeres”.Por parte del PSOE, Ángel Gabilondo mostró su “rechazo a una práctica de extrema crueldad, que afecta a millones de niñas en el mundo y es una de las violaciones más graves de los derechos humanos”.Dijo que Madrid es, después de Cataluña, la comunidad con más emigrantes procedentes de los países en los que la mutilación genital de las niñas es una práctica ancestral y añadió que España, en Madrid, “debemos vigilar y actuar, para que ninguna niña sufra esta agresión contra su cuerpo, contra su sexualidad, contra su salud".Señaló que en Madrid “necesitamos un protocolo como el que tienen Navarra, Aragón, País Vasco y Baleares o Cataluña” y añadió que este protocolo no debe abordar solamente los aspectos médicos o sanitarios, y sí debe incluir la coordinación con trabajadores sociales y con profesores en los ayuntamientos y distritos de Madrid en los que se concentra el riesgo y que se encuentran fundamentalmente en el sur de nuestra comunidad.El portavoz del PP, Enrique Ossorio, dijo que la mutilación genital es una “práctica que está reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos, un reflejo de la desigualdad entre hombre y mujeres, una violación del derecho a la salud, una violación de la integridad física, una violación del derecho a no ser sometida a tortura y tratos crueles y un atentado a la vida cuando su práctica genera una muerte”.Afirmó que “tenemos que combatirla con todos los elementos que tenemos a nuestro alcance para erradicarla en España pero también en cualquier parte del mundo y erradicarla porque es un atentado a la justicia, a los derechos humanos y a la salud".